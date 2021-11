Sci, la Piana di Vigezzo si prepara ad inaugurare la stagione

Ancora pochi giorni e sarà possibile ritornare in pista. Complice la recente nevicata e il lavoro dei cannoni sparaneve, alla Piana di Vigezzo ci si sta già organizzando per un’apertura anticipata degli impianti. Ai 1700 metri di quota della conca alpini i centimetri di coltre al suolo solo oltre 40.

“Stiamo lavorando per cercare di aprire con l’ultimo weekend di novembre – spiega Cesare Toniutti, presidente della Vigezzo and Friends, la società che gestisce gli impianti di risalita della stazione sciistica vigezzina -. Grazie all’abbassamento delle temperature siamo anche riusciti a produrre la prima neve artificiale”. Per i prossimi giorni il meteo potrebbe riservare altre nevicate. Insomma, i presupposti per il via libera allo sci in Valle Vigezzo ci sarebbero dunque tutti.