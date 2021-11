Il comandante Brondolo relatore dell’aggiornamento della Polizia Provinciale di Novara

La Polizia Locale di Novara ha in corso d’opera una serie di corsi d’aggiornamento per il proprio personale, come ad esempio la preparazione dell’unità cinofila che si occuperà, tra l’altro, di ricerca di veleni nei parchi frequentati dai cani o il recupero di cinghiali.

Tra i vari corsi spicca quello organizzato dalla Polizia Provinciale novarese in materia ambientale e rifiuti che si terrà nelle giornate del 22 e del 29 novembre nell’aula magna dell’Istituto Bonfantini di Novara il cui relatore sarà Marco Brondolo, comandante della Polizia Locale di Domodossola.

"Il corso – spiega il consigliere provinciale novarese Andrea Bricco – ha una durata complessiva di nove ore e avrà come relatore il Comandante della Polizia locale di Domodossola Marco Brondolo. Oltre agli agenti dei vari Comuni parteciperanno anche le Guardie ecologiche volontarie della Provincia e gli operatori dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore. Siamo particolarmente soddisfatti della risposta alla nostra proposta: al momento si sono già iscritte una sessantina di persone"