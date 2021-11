Iniziati i lavori in via Rosmini, tagliati gli alberi di fronte alla Madonna della Neve FOTO

Sono partiti lunedì i lavori in via Rosmini di fronte alla chiesa della Madonna della Neve. Si tratta della seconda tranche di interventi dopo quelli di via Mattarella.

I lavori fino a Natale interesseranno l'area tra la chiesa e il Collegio Rosmini. Sono stati tagliati gli alberi ed è stata tracciata una rotonda provvisoria di fronte al cancello delle scuole Milani per permettere a chi percorre la via da piazza Tibaldi di poter tornare indietro.

Via Mattarella sarà raggiungibile solo da via Ida Braggio, mentre per arrivare in via Galletti da via Gibellino si entra in via Calpini prima dell'inizio del cantiere intorno alla chiesa.

Nei giorni scorsi il sindaco Pizzi con l'assessore Falciola hanno incontrato gli esercenti della via Rosmini per spiegare come procederanno i lavori, che nel periodo natalizio non andranno ad interessare la zona dove ci sono bar, ristoranti e attività commerciali.