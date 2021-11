Randstad e Confartigianato formano 13 autotrasportatori nel Piemonte Orientale

Il mondo degli autotrasporti è al momento tra i più colpiti dalla carenza di profili. C’è un’importante richiesta da parte delle imprese, ma attualmente le figure sul mercato in grado di soddisfare la domanda sono insufficienti. In questo contesto nasce Randstad for Driving, l’iniziativa di Randstad Logistics, in collaborazione con Confartigianato Imprese Piemonte Orientale e UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole), per rispondere alla forte mancanza di lavoratori qualificati nel settore dell’autotrasporto. Il progetto vuole supportare le aziende selezionando 13 profili e finanziando completamente la formazione grazie ai Fondi Formatemp.

Il corso, aperto ad ambosessi, si terrà presso l'Autoscuola partner "C.A.M.P" di Novara, avrà una durata di 200 ore ed è finalizzato all’ottenimento delle patenti necessarie C, CE e CQC e all’inserimento in azienda con un contratto iniziale in somministrazione. Per accedere, è necessario avere 21 anni compiuti, possedere la patente B, essere disoccupati o lavoratori con contratto di somministrazione in qualunque settore, il corso, in partenza il 23 novembre, prevede frequenza obbligatoria. È possibile iscriversi fino al 17 novembre a questo link:

https://bit.ly/patenteCEQC_randstad_2021

Un mestiere ricco di competenze e di grande professionalità dove la conoscenza delle tecnologie e il possesso delle cosiddette soft skill, come il self control, il senso di responsabilità, l’attitudine al lavoro, sono diventate necessaria in un contesto competitivo e di respiro internazionale.

“In un mercato specifico che accusa la mancanza cronica di lavoratori Randstad for Driving, implementata da Randstad HR Solutions, che si occupa di progetti formativi complessi, vuole puntare sulla formazione di profili privi di esperienza , ma che siano motivati, flessibili e con interesse verso il settore – afferma Erika Sartoris, Specialty Manager Logistics -. La formazione finanziata Formatemp permetterà ai nostri migliori candidati di conseguire gratuitamente le patenti necessarie per svolgere la professione, mentre l’affiancamento alle aziende permetterà loro di imparare i segreti del mestiere affrontando al meglio questa nuova sfida e opportunità”.

“Abbiamo intercettato l'esigenza del settore di disporre di un numero maggiore di autisti e ci siamo messi subito al lavoro per soddisfare questa necessità – dichiara Antonella Amoia, Team Leader Randstad HR Solutions–. L’ottenimento di una patente, in particolare quelle di categorie superiori, presuppone un investimento economico particolarmente oneroso, sia per il candidato che per l’azienda. Randstad propone quindi l’opportunità di generare reali virtuosismi e dare un concreto supporto alla talent scarcity nella logistica”.

“In questi ultimi mesi la richiesta di autotrasporto da parte delle imprese committenti è aumentata e, in concomitanza ad altri fattori, il problema ha assunto dimensioni di rilievo tanto che i media hanno dedicato a questo tema ampi spazi nella comunicazione. - Afferma Massimo Curcio delegato della sezione autotrasporto di Confartigianato Imprese Piemonte orientale e vice presidente di Confartigianato Trasporti Piemonte - La mancanza di autisti in Italia raggiunge circa 20.000 unità e solo in Provincia di Novara la stima è di almeno 1.000 autisti che mancano all’appello”.

“Ben vengano le iniziative come questa che coniugano le esigenze delle imprese con la possibilità concreta di creare nuovi posti di lavoro. – afferma Amleto Impaloni Direttore di Confartigianato Imprese Piemonte orientale - Attraverso i fondi messi a disposizione da Formatemp i candidati potranno approfittare di un’ottima occasione per conseguire le patenti professionali risparmiando fino a 3500 €, che è il costo stimato per ottenere le patenti in modo tradizionale. Crediamo come Confartigianato Trasporti che sia fondamentale rincominciare ad investire nuovamente sulla formazione dei giovani per orientarli verso le professioni dell’autotrasporto e della logistica. Attraverso questi progetti come quello di Randstad for Driving si mettono a fattor comune più interessi e si inizia a proporre a nuovi giovani, uomini e donne, l’opportunità di inserirsi nell’affascinante mondo dell’autotrasporto”.