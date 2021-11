Domodossola: al sabato temporaneamente chiusa al traffico la zona della stazione

A causa dei lavori di rifacimento della piazza Madonna delle Neve e parte della via Rosmini, i banchi del mercato verranno spostati nella zona della stazione. La Polizia locale di Domodossola ha emesso una ordinanza di cambio della viabilità nei giorni di sabato sino al completamento dei lavori.

A partire da sabato 13, dalle 6 del mattino sino alla fine del completamento delle pulizie, tutta la piazza Matteotti sarà chiusa al traffico; via Bonomelli non si potrà percorrere in direzione di piazza Matteotti; corso Ferraris sino all’incrocio con corso Moneta.

Saranno chiuse anche Via Garibaldi, Via Francioli, Piazza Dell’Oro, via Vigorelli e corso fratelli di Dio.

Il comando della Polizia locale ricorda che nei luoghi intressati dal divieto di transito vige anche il divieto di sosta dalle 6 del mattino sino alle 18; le auto che rimarranno parcheggiate saranno rimosse col carro attrezzi.