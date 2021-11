Domodossola, in biblioteca torna "Nati per leggere"

Alla Biblioteca Contini di Domodossola tornano le letture di "Nati per leggere"

L’appuntamento è per sabato 13 novembre alle 10.30 sul tappeto blu della sala ragazzi, che per l’occasione tornerà ad animarsi con l’allegria dei bambini.

Le letture saranno indicate per i piccoli compresi nella fascia di età dai 3 ai 6 anni.

L’iniziativa si inserisce all’interno del ricco calendario di eventi organizzato dal Sistema Bibliotecario Provinciale dal 13 al 21 novembre in occasione della settimana nazionale Nati per leggere, istituita per collegare l’attività di Nati per leggere alla Giornata internazionale dei diritti delle bambine e dei bambini.

Il claim ufficiale della settimana Nati per leggere e anche il motto delle letture a Domodossola sarà: “Andiamo diritti alle storie”, per sottolineare, con un gioco di parole, l’importanza di quel fondamentale diritto alle storie che può assicurare ad ogni bambina e ad ogni bambino la possibilità di crescere sentendosi ascoltato e circondato da un clima di affetto, indispensabile per essere felice e soddisfatto di sé.

Ma sabato 13 alle Contini si andrà “diritti alle storie” anche perché le letture verranno tutte selezionate attingendo dalla sezione “Storie” della Bibliografia Nazionale Nati per leggere 2021, fresca di stampa.

La giornata rappresenterà anche la tanto desiderata opportunità di ripartire dopo le forzate chiusure per l’emergenza sanitaria anche se dovranno essere mantenute tutte le precauzioni ancora necessarie per garantire la sicurezza.

Per questo, per evitare assembramenti, è previsto l’accompagnamento di un solo adulto -munito di green pass- per bambino, e l’utilizzo della mascherina dai 6 anni di età in su.

Per partecipare sarà necessario prenotare telefonando in biblioteca al numero 0324/242232.