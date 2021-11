Melissa Gambaro nuova presidente di CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord

Melissa Gambaro, 30 anni, artigiana orafa di Galliate, è la nuova presidente di CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord. La nomina è avvenuta giovedì 11 novembre 2021 durante l’assemblea dei soci under 40, nell’ambito del percorso congressuale di CNA Piemonte Nord sul tema ‘Ripartire.Insieme’, che ha visto il rinnovo delle cariche direttive in tutti i livelli dell’Associazione.

Melissa Gambaro resterà in carica per i prossimi quattro anni. Faceva già parte del precedente Direttivo del gruppo con presidente Gaetano Cessati. Era stata tra i vincitori del premio ‘Che Impresa fare Impresa’ e tra i protagonisti dell’omonimo fumetto, curato da CNA Piemonte Nord e realizzato dal disegnatore Bruno Testa. Ha aperto la sua attività di produzione e vendita di gioielli artigianali nel 2017 a Galliate, dopo aver frequentato il liceo artistico ed essersi impegnata in un percorso di formazione professionale a Valenza.

“Ringrazio CNA Piemonte Nord per questo incarico – ha dichiarato la nuova presidente – e Gaetano Cessati per l’impegno di questi anni. Il nostro gruppo ha lavorato in particolare su due ambiti: l’orientamento scolastico, attraverso iniziative rivolte agli studenti e svolte nelle scuole dei nostri territori, e la promozione di incontri diretti tra piccole imprese, per favorire nuove opportunità di lavoro. Purtroppo la pandemia ha interrotto queste attività, ma non ci ha impedito di continuare a confrontarci per trovare nuove idee e nuovi stimoli. Le nostre iniziative, grazie alla campagna vaccinale che nel nostro Paese ha dato risultati incoraggianti, adesso possono riprendere. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, con il supporto della nostra Associazione”.





Durante l’assemblea è stato presentato lo ‘Sportello CNA Digitale’, un nuovo progetto di CNA Piemonte Nord che ha preso il via grazie alla collaborazione di un gruppo di imprese associate per offrire nuovi servizi alle imprese. L’obiettivo è di aiutarle in questa fase di ripartenza, che richiede una forte spinta alla digitalizzazione per essere competitive e per crescere.





Sul tema della digitalizzazione si è soffermato anche il presidente CNA Giovani Imprenditori Piemonte Andrea Valentini, che ha partecipato all’evento. “È fondamentale – ha detto Valentini – adottare sistemi di innovazione digitale in azienda. Per essere più competitivi devono essere introdotti in tutti i livelli, come quello della comunicazione, della produzione, dell’organizzazione. Il nostro impegno, come Giovani Imprenditori, è di supportare le imprese in questa fase e di essere al loro fianco in questo processo”.

All’assemblea sono intervenuti, inoltre, il presidente uscente del gruppo CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord Gaetano Cessati, il presidente CNA Piemonte Nord Massimo Pasteris, il direttore CNA Piemonte Nord Marco Pasquino, la responsabile del gruppo territoriale CNA Giovani Imprenditori Piemonte Nord Maria Grazia Pedrini.