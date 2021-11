La Juventus Domo affronta l'ex capolista Bellinzago

Arriva l’ex capolista Bulè Bellinzago e la Juventus Domo punta su un altro risultato positivo dopo la vittoria contro il Bianzè. I granata sanno che avranno davanti una formazione tosta (17 punti, solo 2 sconfitte, 2 pari e 5 vittorie e solo 7 gol subiti). Ma la vittorie di domenica ha ridato fiato ai granata che sono saliti a 12 punti, in una posizione in cui è ora d’obbligo tirare le fila per recuperare i punti perso in avvio.

Partita di grido anche a Piedimulera. I gialloblù aspettano l’Omegna. Un solo punto separa le due formazioni (15 il Piedimulera, 16 l’Omegna). I ragazzi di Bonan non hanno mezze misure: infatti ad oggi non hanno mai pareggiato: 5 vittorie, 4 sconfitte, ma anche i rossoneri non amano il pari, avendone collezionato uno solo in 9 turni.

Trasferta per il Vogogna (0 punti). Va a Bianzè, contro una formazione che domenica è stata sconfitta proprio in Ossola. I bianco verdi hanno una sola impresa nel loro futuro: cercare punti che permetta di raggiungere i play out dove giocarsi la permanenza in Promozione. Ma a Vogogna l’ambiente è sereno. Sanno che la squadra, molto giovane, paga lo scotto di un campionato difficile. La mancata festa estiva anche quest’anno ha penalizzato la ‘cassa’ che avrebbe permesso di fare qualche acquisto in più. Ma la squadra c’è, è compatta e il gruppo appare sereno nonostante tutto.