A colpi di blues, dall’Ossola sui palchi di tutta la Penisola, alla ricerca del “suono della terra”

Riccardo Sbaffi, voce e tastiere, Giulio Rondino, chitarra e cori, Alessio Bonzani, basso e cori e Clarissa Giordani, batteria e cori. Sono i Low Town (nella foto), gruppo blues made in Ossola sulla rampa di lancio.

Una band giovane, se si valuta che la più “anziana”, coi suoi 27 anni, è la carismatica batterista Clarissa, ma con diverse esperienze live importanti alle spalle. Basta dare un occhio a You Tube, per fare un esempio, e rendersi conto dei palchi calcati dal quartetto ossolano in questi ultimi anni. Nel 2020, per citarne uno di prestigio, il Campania blues a Salerno, meta dei “migliori”. Non facile, peraltro, emergere facendo blues, un genere tradizionalmente più avvezzo agli americani e comunque (colpevolmente) poco apprezzato nel nostro Paese, dove i bluesman si contano sulle dita di due mani. Ma la forza dei “Low Town”, o comunque una delle loro forze, è proprio quella di non voler cedere agli stereotipi. Per questo nei loro concerti, di solito molto seguiti, suonano anche classici rock e spaziano nel jazz, grazie al fatto di aver studiato i rispettivi strumenti (e di saperli dunque “far suonare a dovere”).

Attualmente, questa è la notizia, i Low Town sono al lavoro per realizzare il loro primo album in studio, “alla ricerca del suono della terra”. Un’opera cui guardano con attenzione molti amanti del blues, e che non dovrebbe tradire le attese. Per quanto riguarda il futuro restano coi piedi ben piantati per terra. Per ora nessuno dei quattro, consapevole della difficoltà, dichiara di voler vivere dì sola musica. Certo, il sogno è dietro l’angolo e per coltivarlo bisognerà rimboccarsi le maniche e percorrere ancora migliaia di chilometri a bordo del furgone che li trasporta in giro per la Penisola.