Nadia Salvagno è la nuova direttrice dell’Ente di gestione dei Sacri Monti

Nadia Salvagno, classe '69 e laureata in giurisprudenza con una vasta esperienza in ruoli amministrativi e gestionali, è la nuova direttrice dell’Ente di gestione dei Sacri Monti con sede a Varallo. Il suo insediamento è avvenuto lunedì 1° novembre, dopo l’entrata in aspettativa per tre anni della precedente direttrice Elena De Filippis, ora direttrice regionale Musei Piemonte. L’incarico, ottenuto attraverso pubblica selezione, sarà quindi a tempo determinato.