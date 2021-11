Crollano le somministrazioni di prime dosi di vaccino

Sono 14.772 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate ieri all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 3.868 è stata somministrata la seconda dose, a 9.251 la terza dose.

Tra i vaccinati di ieri, in particolare, sono 714 i 12-15enni, 995 i 16-29enni, 781 i trentenni, 850 i quarantenni, 605 i cinquantenni, 735 i sessantenni, 562 i settantenni, 3.439 gli estremamente vulnerabili e 3.173 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.715.714 dosi, di cui 3.007.882 come seconde e 359.622come terze, corrispondenti al 93,6% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.