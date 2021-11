La Juve Domo pareggia 1 a 1 in casa contro il Bulè Bellinzago. La partita viene sbloccata dal gol su punizione calciata da Progni e deviata in rete. Gli ospiti trovano la rete del pareggio a metà ripresa.

Il Piedimulera pareggia in casa contro l'Omegna. Rossoneri in vantaggio nel primo tempo. Nella ripresa gli ossolani al 16' e al 18' passano in vantaggio con le reti di Gallini e Ceschi. Pareggio dell'Omegna nel recupero.