Rave party in Vallese, interviene la Polizia

Anche il Canton Vallese è alle prese con i rave party. Sabato 13 novembre la polizia cantonale è intervenuta per la festa tenutasi nel bosco di Finges, a Leuk, a pochi chilometri da Sierre. Tra 300 e 400 le persone che partecipavano. Nessuna autorizzazione era stata concessa dalle autorità comunali. La polizia cantonale è intervenuta, ha proceduto all'identificazione e all'allontanamento dei partecipanti. Il Comune di Leuk ha fatto denuncia penale per danni materiali. E’ il secondo raduno che si svolge in Vallese quest’anno.