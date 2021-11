Studio Immobiliare VCO Domo s’impone sul Volley Novara

Dopo la vittoria pesantissima in casa dell’Acqui Terme della settimana scorsa che aveva regalato la seconda posizione in classifica ai domesi, lo Studio Immobiliare VCO Domo continua nella sua striscia di vittorie e nella giornata di ieri, domenica 14 novembre, vince contro il Volley Novara con il punteggio di 3 a 1 (25 – 12, 25 – 13, 21 – 25, 25 – 17).

Un risultato anche questa volta netto, che dà l’idea del valore della compagine ossolana, la quale ormai è da considerarsi una delle protagoniste del campionato. Dopo questa vittoria, Domo balza in prima posizione in classifica, grazie al turno di riposo osservato dal Volley Montanaro.

Peccato per il calo di tensione del terzo set, quando il 2mila8volley ha colpevolmente rallentato il ritmo di gioco e ha permesso così agli ospiti di strappare, forse un po’ inaspettatamente, il parziale, riaprendo in parte la gara. Bene però la reazione immediata nel set successivo.

Coach De Vito questa volta parte con Savoia in regia, opposto a Pennati, De Vito D. e De Grandis schiacciatori, Brusa Restelletti e Traversi al centro, libero Turci. I domesi partono forte (4 a 0), ma rimettono immediatamente in gioco gli ospiti a causa di 4 errori consecutivi. Si capisce però fin da subito che Domodossola è in partita ed infatti, in poco tempo, stacca i novaresi che cedono addirittura 25 a 12.

Copione simile nel secondo set; De Vito fa girare un po’ i suoi inserendo la diagonale Boschi-Pedaci e Calò come libero. Anche in questo caso i blue non fanno sconti e chiudono 25 a 13.

Nel terzo set Novara riesce a diminuire il numero di errori ed inizia a lavorare bene a muro e in difesa. Lo Studio Immobiliare VCO Domo cala in attacco e in ricezione e Novara prova un primo strappo (15 a 19) subito ripreso dai domesi sul 19 pari. Sul finale però sono nuovamente gli ospiti ad allungare vincendo 21 a 25.

Nel quarto set però Domo è determinato a rimettere sulla carreggiata giusta il match e, dopo un inizio un po’ altalenante, allunga senza troppi problemi e chiude 25 a 17.

I domesi ora sono in vetta alla classifica, sfruttando il turno di riposo del Volley Montanaro, e ci rimarranno per almeno per una settimana. Il prossimo week-end infatti sarà lo Studio immobiliare VCO Domo ad osservare il turno di riposo. Si tornerà quindi in campo domenica 28 novembre, sempre al Palaraccagni alle ore 17.30. L’avversario di turno sarà proprio il Volley Montanaro; qualsiasi sarà il risultato dei torinesi la settimana prossima contro l’Alessandria, il 28/11 andrà in scena lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica.