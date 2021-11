Glauco Bartagnin in concerto con gli Archi Moderni Veneti alla Collegiata di Domo

Si conclude venerdì 19 novembre il ricco calendario di eventi proposto da Fondazione e Associazione Ruminelli, per accompagnare l'esposizione delle pergamene storiche presso la Chiesa Collegiata di Domodossola.

Sarà Glauco Bartagnin a salire sul palco con gli Archi Moderni Veneti per il concerto - a ingresso gratuito con Green Pass - con inizio alle ore 20.30.

Il programma:

A. Vivaldi - "Arsilda Regina di Ponto" Sinfonia

T. Albinoni - Concerto per Oboe Op.9 Nr.2

G. Tartini - Concerto per violino D96 in La Maggiore

J. S. Bach - Concerto in Do Minore per violino e oboe BWV 1060r

J. S. Bach - Concerto in Fa minore per cembalo BWV 1056

A. Vivaldi - Concerto per violino e cembalo in Re minore RV541

Glauco Bertagnin

Nato a Padova, compie i suoi studi musicali presso il conservatorio "C.Pollini" diplomandosi con il massimo dei voti e la lode sotto la guida di Pietro Juvarra. Dal 1978 al 1986 si è perfezionato al Conservatoire de Musique di Ginevra studiando con Corrado Romano, con il quale si è diplomato ottenendo il Premier Prix de Virtuositè. Notevole la sua attività cameristica che lo vede impegnato sia in duo che in numerose altre formazioni. Dal 1981 fa parte, in qualità di altro primo violino, dei "Solisti Veneti", celebre ensemble con il quale ha suonato per i più importanti Festival e presso le Sale da Concerto più famose al mondo. Con i "Solisti Veneti" ha inoltre inciso numerosi dischi e video anche in veste di solista (Estro Armonico di Vivaldi) e registrato per innumerevoli reti televisive di tutto il mondo.

Ha insegnato violino in vari Conservatori e dal 2008 è docente presso il Conservatorio "C.Pollini" di Padova.

Lo studio e l'approfondimento del violino barocco e del suo repertorio lo ha portato a collaborare, in veste di solista, con numerose formazioni e a collaborare con diversi solisti. Glauco Bertagnin suona su uno splendido violino Grancino del 1702.

Per assistere al concerto è gradita la prenotazione: segreteria 392 2082902 - SMS/Whatsapp 392 2082902 - e­mail: info@associazioneruminelli.it. Il numero degli ingressi sarà limitato sulla base delle normative COVID19 vigenti al momento dell'evento; per accedere alla Collegiata è necessario esibire il Green Pass.

Le pergamene, conservate nell'Archivio Storico Diocesiano di Novara e per la prima volta a Domodossola, sono esposte in un'apposita teca nella Cappella della Madonna del Rosario all'interno della Chiesa Collegiata di Domodossola fino a sabato 20 novembre, negli orari di apertura della Chiesa Parrocchiale, nello specifico: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle 17, il sabato dalle ore 10 alle 15.30, la domenica dalle ore 12.30 alle ore 17.30. L'esposizione rimarrà chiusa durante le celebrazioni religiose.

Informazioni sulle attività dell'Associazione Culturale Mario Ruminelli e della Fondazione Paola Angela Ruminelli

www.ruminelli.it - www.facebook.com/associazionemarioruminelli - info@fondazioneruminelli.it