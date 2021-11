Le attrattive del Lago Maggiore presnetate al Village di Torino

Bellezze e attrattive del Lago Maggiore sono state protagoniste a Torino, nel padiglione ‘So Much of Everything’, che nel pomeriggio di martedì 16 novembre ha ospitato la presentazione del progetto Interreg Amalake – Amazing Maggiore, a cura della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.

L'iniziativa si inserisce nel ricco palinsesto di eventi in programma presso il Village di Piazza San Carlo, centro di attrazione per cittadini e turisti in occasione delle Nitto ATP Finals. Fino al 21 novembre il padiglione ospiterà incontri, degustazioni e laboratori gratuiti, grazie al contributo di Camera di Commercio di Torino e degli altri Enti camerali piemontesi, Città di Torino, Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia con associazioni di categoria e istituzioni del territorio.

"Obiettivo di Amalake è valorizzare i territori che si affacciano sul Lago Maggiore, meta dalle suggestioni uniche per gli appassionati di vacanza attiva e turismo green, in cerca di bellezza ed esperienze coinvolgenti" spiega Cristina D’Ercole, vice segretaria della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, intervenuta alla presentazione a Torino. "Grazie al progetto sono stati individuati ed aggiornati 70 itinerari bike e trekking, selezionati assieme gli stakeholder territoriali attraverso un lavoro di rete che ha visto coinvolti 57 operatori".

All'evento è intervenuto anche Fabio Corbellini, in arte Ministry Fab, influencer web celebre sui social Instagram e Youtube dove condivide le sue esperienze di viaggio in bicicletta che ha raccontato nell'intervista condotta da Francesca Angeleri, giornalista del Corriere della Sera.

I partecipanti hanno potuto conoscere le numerose attrattive dell'area del Lago Maggiore grazie anche ai video tematici proiettati nel corso dell’evento, disponibili sul portale www.illagomaggiore.it: il progetto, di cui la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è capofila di parte italiana, è realizzato con Camera di Commercio di Varese e Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli, capofila di parte elvetica.

Prossimo appuntamento curato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte all'interno del padiglione torinese sarà quello di sabato 20 novembre alle ore 11.00: presso la Sala Talk del Village si parlerà di riso, risaie e cascine grazie agli interventi di Massimo Biloni, presidente Strada del Riso Vercellese di Qualità, e del consigliere Alberto Pistoia.

Il programma completo è disponibile sul sito www.turismotorino.org (sezione eventi); tutti gli eventi del padiglione "Torino So Much of Everything" sono prenotabili con l’APP ufficiale N·SŌ, (scaricabile da App Store e Google Play https://n-so.it/torino/).

Maggiori informazioni sul progetto Amalake possono invece essere richieste alla Camera di Commercio (e-mail: promozione@pno.camcom.it – telefono 0323.912.811/803/820).