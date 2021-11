Maia Management: la sfida più grande? Adottare il digitale in modo vantaggioso

Non sono molte le organizzazioni che hanno ben chiaro il concetto di trasformazione digitale, o digital transformation. Sono tanti i progetti a riguardo, ma c’è molta confusione: ad essere un supporto fondamentale per investire sulla tecnologia è Maia Management. La digital transformation è indubbiamente una sfida enorme al giorno d’oggi, dall’introduzione di software personalizzati fino all’adozione di cloud, non è così immediato essere al passo con i tempi.

Per questo motivo sono state fondate delle realtà che possano suggerire i metodi migliori per digitalizzare l’azienda e sposare una filosofia quanto mai moderna. Su maiamanagement.it, puoi scoprire come far crescere la tua azienda attraverso le opportunità offerte dal digitale.

Cos’è la trasformazione digitale che sta conquistando tutti i settori

Sebbene sia ormai in atto da anni, sono tantissimi i settori che hanno scelto di affidarsi alla tecnologia come punto di partenza per innovare l’azienda e per ottimizzare alcuni aspetti essenziali del lavoro. Generalmente, possiamo definire la trasformazione digitale come l’applicazione di strumenti e tecnologie digitali che mirano a snellire i tempi di lavoro. Ma è un’affermazione riduttiva, e i vantaggi sono tanti altri.

In genere, questo percorso non è in alcun modo intrapreso nel singolo: ci vuole una figura di riferimento che possa dare dei consigli preziosi su come adottare al meglio la tecnologia e soprattutto quali sono i processi da ottimizzare nel modo migliore. Il trend crescente è dato dall’impatto delle tecnologie e delle innovazioni, in settori come quello sanitario, per esempio. Non è dunque esclusivamente un percorso che può essere adottato nel mondo del business, ma abbraccerà ogni settore nel corso degli anni.

Come adottare il digitale nel migliore dei modi?

Per soddisfare il cambiamento tecnologico, è essenziale adattare alcune operazioni e le abitudini dei lavoratori. Ecco perché esistono dei principi cardine su cui si regge la digital transformation.

Sotto questo punto di vista, è una sfida perché ci sono dei pilastri importanti da costruire in un’azienda che vorrebbe essere più digitale e tecnologica. La cultura, la customer experience, le persone, l’innovazione, il cambiamento e la leadership. Ovviamente, il capo deve rappresentare una guida, deve saper ispirare i propri lavoratori ad abbracciare una nuova cultura aziendale.

Molte ricerche attualmente pongono i progressi della trasformazione digitale come essenziali per sopravvivere e per sfidare davvero i competitor. In un mondo che avanza sempre di più verso la tecnologia, sottovalutarla potrebbe essere un errore, perché molti passaggi potrebbero essere effettivamente accelerati, i tempi ottimizzati. Il vantaggio finale? L’incremento del fatturato, ma anche il consolidamento della brand reputation agli occhi dei clienti.

Maia Management, come ti aiuta a raccogliere la sfida del digitale

Maia Management è una delle realtà più innovative in Italia che ti permette di ottimizzare le aree aziendali con il digitale. Basa infatti il suo modello sulla figura del Direttore del digitale esterno offrendosi alle aziende attraverso un mensile sostenibile.

Il loro lavoro verte principalmente intorno alla definizione di obiettivi di business (aumento di fatturato, aumento di numero di clienti..) attraverso il digitale, così che sia chiara la strada da seguire.

Con un’azienda in grado di offrirti tutto il sostegno e il supporto di cui hai bisogno, puoi seguire i passaggi per la trasformazione digitale. È una sfida, sì, ma è anche molto allettante e soprattutto stimolante. Durante la fase iniziale si cercherà di identificare degli obiettivi, ma anche studiare le offerte tecnologiche e progettare l’architettura digitale del nuovo volto dell’azienda.

C’è da dire che la digital transformation apporta dei vantaggi interessanti, come la possibilità di avere a disposizione dei dati preziosi. Monitorando le abitudini di acquisto della propria clientela, è possibile capire come e quando acquistano, che cosa, se ci sono nuovi trend all’orizzonte. Ogni azienda può sfruttare questi preziosi dati per creare un target di riferimento, così da delineare una vendita di prodotti e servizi maggiormente accattivante.