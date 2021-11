Il 97% delle Rsa del Piemonte è covid free. Le nostre residenze per anziani si confermano uno dei luoghi più sicuri, grazie alla campagna vaccinale e al lavoro fatto in questi mesi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte insieme alle oltre 700 strutture per anziani del territorio.

Su più di 34.300 ospiti al momento solo 65 risultano in isolamento per Covid (lo 0,19% contro l’8% dello stesso periodo del 2020).

Minima anche la percentuale di positività nel personale che è dello 0,18%, così come le ospedalizzazioni per Covid, che sul totale degli ospiti sono solo 7 (lo 0,74%).

La mortalità si conferma ridotta dei 2/3 rispetto al dicembre 2020, prima dell’avvio della campagna vaccinale