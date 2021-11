Lunedì 22 novembre 2021 ore 14.30 presso il salone AS.PRO.PAT a Castelnuovo Scrivia (AL) - Strada Provinciale 90 per Molino dei Torti, 36 si svolgerà il Convegno «Emergenza Elateridi su Patata» Quali strategie per Il futuro?

Per partecipare all’evento è obbligatoria la registrazione:

-Per la modalità in presenza, occorre inviare un’e-mail di conferma all’indirizzo amministrazione@agrion.it. La capienza della sala è di 60 posti e l’accesso sarà garantito solo a chi è in possesso di Green Pass, che verrà controllato all’ingresso.

-Per la modalità in streaming, occorre cliccare sul seguente link di collegamento, per effettuare la registrazione https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkd-yprTkrHNWIy8HZh5voFKfdg1CTCLiR

Si allega il programma completo dell’evento.

Per eventuali informazioni, inviare una mail a amministrazione@agrion.it o contattare il numero 3298030723 Donatella Capellino.