Domo, 34enne rumeno arrestato su un treno diretto a Milano

Il personale del Settore Polizia Frontiera di Domodossola, impiegato nella duplice attività di contrasto alla criminalità transfrontaliera e controllo del territorio, ha arrestato un 34enne, che era a bordo di un treno internazionale.

M.M. classe 1987, rumeno, residente in Germania e in Italia senza fissa dimora, rintracciato sul treno EC 59 proveniente da Basilea e diretto a Milano, veniva controllato e arrestato per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo: doveva espiare la pena residuale di 6 mesi di reclusione per il reato di danneggiamento, commesso a Saluzzo nel 2018; terminati gli accertamenti di rito l'uomo veniva associato al carcere di Verbania.