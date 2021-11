Ventinovenne incinta arrestata su un treno: doveva scontare 2 mesi di carcere

La Polizia di Frontiera domese ha tratto in arresto una cittadina rumenaC.M.F., del 1992, residente a Napoli ma di fatto in Italia senza fissa dimora: è stata rintracciata sul treno EC 57 proveniente da Basilea e diretto a Milano.

Durante i controlli gli agenti hanno scoperto che sulla giovane pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli: doveva espiare la pena residuale di 2 mesi di arresto per le continue violazioni al foglio di via obbligatorio da quel capoluogo, reati commessi a Napoli negli anni 2019 e 2020.

Durante gli accertamenti emergeva che l'arrestata era incinta, motivo per cui terminate le incombenze di rito veniva portata in carcere di Torino, nel reparto riservato a donne in stato di gravidanza.