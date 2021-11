Cirio: "In Piemonte stagione sci partirà il 3 dicembre, numeri confortanti" VIDEO

Dopo quasi due anni di stop, il 3 dicembre in Piemonte riapriranno le piste da sci. A confermarlo il presidente della Regione Alberto Cirio, che questa mattina è intervenuto a Torino alla tavola rotonda "Sport, sanità, ripresa, resilienza". A segnare l'avvio del comparto dovrebbero essere Sestriere e Bardonecchia, seguite la settimana successiva dalle altre realtà.

Cirio: "Numeri Piemonte dicono che sci può partire"

"La stagione sciistica - ha detto il governatore - partirà certamente perché i numeri del Piemonte ci dicono che potrà partire: siamo una regione bianca, con dati estremamente confortanti".

Sicuramente il comparto neve è stato uno dei più colpiti dalla pandemia: la stagione sciistica 2019/2020 ha chiuso in anticipo e l'anno scorso non è neanche partita. Il valore economico del settore va dagli 800 milioni al miliardo a stagione ed il turismo della piste in Piemonte dà lavoro a migliaia di addetti, oltre a rivitalizzare intere zone montane.

"Operatori hanno fatto investimenti per distanze ed evitare assembramenti"

"Non possiamo immaginare - ha detto Cirio - di tenere fermo ancora un anno un settore che da ricchezza e posti di lavoro alla nostra regione. Stiamo parlando di uno sport che si fa all'aria aperta: i nostri operatori hanno fatto investimenti importanti per garantire le distanze, non assembramento alle partenze degli impianti e nelle baite. Non vuol dire liberi tutti, ma apriamo con rigore".

"Vera sfida non richiudere più"