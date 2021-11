Per il Vco 9,3 milioni dal Pnrr: soddisfazione della Lega

“Il grande censimento partito dal basso che ha coinvolto l’intero Piemonte, recependo le volontà territoriali e dei Comuni in relazione alle opere strategiche e non solo ritenute necessarie, comincia a dare i suoi primi frutti e, di conseguenza, iniziano ad arrivare ottime notizie per il Vco e per la regione, con finanziamenti importantissimi che serviranno a far ripartire le nostre amministrazioni e le nostre comunità dopo lo stop imposto dalla pandemia”. Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni, commentando gli oltre 9,3 milioni di euro in arrivo a 25 Comuni del Vco dai fondi europei del Pnrr.

“Risorse significative - dice Preioni - che sì aggiungono a quelle già messe in campo dall’amministrazione regionale a trazione Lega e che spengono definitivamente qualsiasi polemica. Tra i progetti finanziabili nel Vco ci sono infatti una trentina di interventi concreti, dalla messa in sicurezza di strade a lavori nelle scuole, dal miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici a opere per contenere i rischi idrogeologici - sottolinea Preioni - che saranno in grado di migliorare l’assetto complessivo della nostra provincia e la qualità della vita delle persone che vi abitano. Il nostro impegno per il territorio -conclude poi Preioni- non si ferma qui”.