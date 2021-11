Escursionista precipita dalla Laurasca

Un piede in fallo e, complice probabilmente il ghiaccio, è caduto rovinosamente a terra. Incidente in montagna stamane in Valle Vigezzo, lungo il versante nord della Cima della Laurasca. Un escursionista si è infortunato e cadendo a terra si è procurato una ferita al capo. E' stato l'amico che era con lui ad allertare i soccorso. Iniziamente l'elicottero del 118 di Borgosesia non è riuscito a levarsi in volo per la presenza di nebbie basse, poi però ha raggiunto la zona dell'incidente, dove la visibilità era peraltro buona. Dopo le prime cure l'infortunato è stato elitrasportato in codice giallo al San Biagio di Domodossola. In supporto alle operazioni anche il soccorso alpino vigezzino.