Parte il 23 novembre il ciclo di seminari ‘Finanza per la Ripartenza’

Sviluppare una cultura della prevenzione della crisi d'impresa e fornire gli strumenti pratici per gestirla: nasce con questi obiettivi il ciclo di seminari promosso dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che prenderà il via a fine novembre.

Il primo appuntamento, dal titolo ‘Le basi per una corretta gestione d'impresa: uno strumento digitale per autovalutarsi’, si svolgerà in modalità webinar martedì 23 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.30.

L'incontro si aprirà con i saluti di Cristina D’Ercole, vice segretario della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, seguiti dagli interventi di Gian Luca Giussani (GLG – Consulenti d’Impresa) e di Benedetta Parena (Vernero & Partners Tax-Legal STP Srl), i quali illustreranno gli indicatori per una corretta gestione economico-finanziaria e gli assetti organizzativi per prevenire il rischio di crisi.

I partecipanti potranno inoltre conoscere uno strumento pratico per misurare la propria affidabilità, la suite digitale Innexta, che integra al suo interno servizi digitali di valutazione economico-finanziaria e funzionalità evolute di monitoraggio e accreditamento. Vantaggi e funzionamento della piattaforma online, messa a disposizione delle imprese attraverso la Camera di Commercio, saranno presentati da Silvia Arosio e Gianmarco Paglietti, manager Innexta.

"Prevenire e valutare situazioni di crisi sono aspetti fondamentali per la vita di un'impresa, soprattutto nell’attuale scenario economico" spiega Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio "Con questa iniziativa vogliamo fornire alle PMI, e in particolare alle realtà di minori dimensioni, strumenti e conoscenze per monitorare e consolidare il proprio equilibrio dal punto di vista economico-finanziario ed organizzativo, favorendo i rapporti con istituti di credito ed operatori di finanza complementare. A questo primo appuntamento seguiranno altri incontri – aggiunge Ravanelli – programmati con cadenza mensile da gennaio 2022".

La partecipazione al webinar è gratuita, previa iscrizione attraverso l’apposito form online raggiungibile, unitamente al programma, dal sito www.pno.camcom.it. Maggiori informazioni possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (e-mail: promozione@pno.camcom.it – telefono 015.35.99.371).