Salubrità dell’aria in Piemonte: dati poco incoraggianti

La salubrità dell’aria in Piemonte non è di certo tra le migliori d’Italia: è questo ciò che emerge nel report presentato da SNP Ambiente, ovvero Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, relativo alle rilevazioni eseguite nel 2020.

Lo studio, che può essere consultato integralmente a questo link, ha fatto il punto sugli sforamenti delle centraline di rilevazione in Italia rispetto alle soglie che non dovrebbero mai essere superate.

Ma prima di entrare nel dettaglio, chiariamo un aspetto: lo studio in questione ha considerato il cosiddetto PM10, ma di che cosa si tratta esattamente?

Cos’è il PM10 e qual è la sua pericolosità

Il PM10 è una delle polveri sottili in assoluto più inquinanti, la cui presenza può essere dovuta ad una molteplicità di aspetti: i riscaldamenti domestici, le emissioni inquinanti dei veicoli, i fumi emessi dalle industrie ed altro ancora.

La pericolosità di queste polveri è legata al fatto che esse hanno delle dimensioni davvero esigue, al punto da fluttuare nell’aria e da potersi insinuare senza difficoltà nell’apparato respiratorio.

La scienza medica, purtroppo, ha ampiamente dimostrato come le persone che vivono in contesti particolarmente esposti al PM10 tendono a sviluppare con maggiore facilità delle patologie di natura tumorale, è dunque evidente a che punto sia importante fare in modo che queste micro particelle inquinanti non siano mai presenti nell’aria in quantità eccessive.

20 stazioni su 33 hanno superato le soglie stabilite da OMS

La situazione relativa alla salubrità dell’aria del Piemonte, dunque, è tutt’altro che florida, scopriamo quindi che cosa è emerso dai dati presentati da SNP Ambiente.

Il limite giornaliero di 50 μg/m3, che secondo OMS non dovrebbe essere superato per più di 35 giorni all’anno, purtroppo è stato violato molto spesso nella regione piemontese durante il 2020.

Delle 33 stazioni di rilevazione presenti in regione, infatti, nell’anno in questione ben 20 hanno oltrepassato il limite di 35 superamenti annui, cifra consistente che delinea un quadro di salubrità dell’aria tutt’altro che positivo.

Non solo: 10 ulteriori stazioni hanno sforato il limite di 50 μg/m3 per una quantità di volte compresa tra 3 e 35 su base annua, dato sicuramente meno grave rispetto a quello appena citato, ma comunque non trascurabile.

Sono state soltanto 3, quindi, le stazioni virtuose, ovvero quelle che durante l’anno non hanno superato i 3 sforamenti.

Si auspica una rapida inversione di tendenza

Non c’è che dire, dunque: dinanzi a dati simili, sarebbe assolutamente opportuna un’inversione di tendenza per il benessere di tutti i cittadini.

I danni che possono essere causati dal PM10, è utile rimarcarlo, possono essere davvero deleteri e le fasce di popolazione più esposte dinanzi a tale minaccia sono bambini, anziani e soggetti interessati da malattie cardiopolmonari croniche o da asma.