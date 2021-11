Istruzione, in molte amministrazioni la spesa storica è inferiore a quella standard

Il 61% dei comuni delle regioni a statuto ordinario ha una spesa storica inferiore alla spesa standard per la funzione di istruzione. Lo scrive Openpolis, che analizza la spesa scolastica dei Comuni italiani rimarcando come ‘’questa sia una condizione che può essere causata anche dalla mancanza di risorse sufficienti a garantire un livello di servizi educativi adeguato’’

La spesa storica pro capite per l’istruzione in Italia sarebbe di 78,4 euro, con i comuni con più abitanti hanno spese più alte per l’istruzione mentre i piccoli comuni offrono in media meno servizi delle città.

Openpolis (una fondazione indipendente che promuove progetti per l'accesso alle informazioni pubbliche, la trasparenza e la partecipazione democratica) pubblica la spesa di tutti i comuni italiani, relativamente ai dati del 2017.

Abbiamo estrapolato i dati delle città con maggior numero di abitanti della nostra Provincia ma sul sito di Openpolis è possibile trovare quelli di tutti i comuni del VCO.

Verbania: spesa storica pro capite 88,23 euro: spesa standard pro capite 71,34;

Domodossola: spesa storica pro capite 57,58; spesa standard pro capite 63,36;

Omegna: spesa storica pro capite 42,24; spesa standard pro capite 69,22;

Villadossola: spesa storica pro capite 52,93; spesa standard pro capite 64,80;

Gravellona Toce: spesa storica pro capite 85,67; spesa standard pro capite 59,32;

Crevoladossola: spesa storica pro capite 96,95; spesa standard pro capite 86,85;

Stresa: spesa storica pro capite 100,52; spesa standard pro capite 63,48;

Cannobio: spesa storica pro capite 24,42; spesa standard pro capite: 78,47;

Baveno: spesa storica pro capite 70,85; spesa standard pro capite 73,17