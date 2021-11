Cisl Scuola Piemonte Orientale: Amoruso confermato alla guida della federazione

Con lo slogan "Ridisegnare la Scuola, si è svolto venerdì 19 novembre, all’hotel Concorde di Arona, il terzo congresso territoriale del CISL Scuola Piemonte Orientale che conta più di 4.500 iscritti.

All’assise, insieme a numerosi ospiti, tra i quali il Provveditore agli Studi di Novara e vice direttore Regionale per il Piemonte, Giuseppe Bordonaro, hanno partecipato i segretari regionale e nazionale della Cisl Scuola, Maria Grazia Penna e Salvo Inglima, la segretaria generale della Cisl Piemonte Orientale, Elena Ugazio e il segretario regionale Cisl, Luca Caretti.

"È stato impegnativo, ma fonte di soddisfazione per tutti, con risultati equi nelle votazioni": questo il commento a caldo di Domenico Amoruso, riconfermato dal Consiglio generale, riunito al termine dei lavori congressuali, nell'incarico di segretario generale della federazione, insieme alle colleghe di segreteria, Antonella Cabassa e Maria Grillo.

"Da oggi - ha aggiunto Amoruso - ho un motivo in più per continuare a fare bene il mio lavoro e a mettere in atto le volontà dei nostri iscritti Cisl Scuola. Lo spirito di collaborazione e di aiuto reciproco è la carta vincente di questo splendido lavoro di squadra. Ora la fiducia si deve trasformare in atti concreti, con un sindacato che deve 'portare a casa' un nuovo CCNL rivisitato e definitivo nella normativa e rivalutato fortemente soprattutto nelle parte economica. Ringrazio uno a uno tutti coloro che hanno avuto fiducia in me. Sono orgoglioso di dirigere la Cisl Scuola Piemonte Orientale".