Castelnuovo: ''Arrivare ai play out? Non abbiamo mai perso la speranza''

"’E’ una rosa di ragazzi che lavora, si impegna, gente che non manca mai agli allenamenti. E questa vittoria è salutare perché li premia per quanto stanno facendo, in un momento soprattutto in cui siamo in difficoltà per i troppi infortuni, l’ultimo dei quali a Marco Fernandez’’.

E’ contento Enrico Castelnuovo. L’umile tecnico del Vogogna si gode i primi 3 punti dopo 10 sconfitte. Sa che il Vogogna c’è, e si giocherà sino all’ultimo la possibilità di arrivare ai play out. Ma soprattutto sa che la società ha fiducia in lui.

‘’Abbiamo avuto in avvio sfortunato – dice - .Oggi siamo andati abbastanza bene e Fovanna ha fatto 2-3 parate da grande portiere. Comunque credo che il Vogogna abbia fatto una bella prestazione, di cuore. Sto cercando di recuperare tutti quelli che erano infortunati e spero che arrivi anche qualche giocatore che possa darci una mano in questa risalita’’.

Obiettivo i play out? ''Certo, non abbiamo mai perso la speranza. Ce la giocheremo...''.

Determinante nel derby sono state le parate di Fovana, che ha tenuto in partita i compagni. Ma tutti hanno 'guadagnato' la pagnotta con una prova di carattere e volontà, anche se daremmo mezzo voto in più ad un quasi perfetto Valci e a Piazza.