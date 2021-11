Parlare dell'argomento dell'allergologia pediatrica Roma significa parlare di un argomento molto delicato per i genitori, quindi per le persone che hanno dei bambini e riguarda il mondo molto complicato delle allergie cutanee, o delle allergie respiratorie o anche delle intolleranze alimentari

Praticamente questi ambulatori di allergologia pediatrica effettuano dei test diagnostici che qualcuno chiama prick test per andare a scovare le allergie respiratorie, le allergie cutanee o le intolleranze alimentari delle quali già menzionavamo sopra

Praticamente parliamo di semplici esami ai quali si potrebbe aggiungere anche la cosiddetta spirometria, che praticamente riesce a valutare la funzione respiratoria di un bambino, di una bambina a partire dai 6 anni e riesce anche a spiegare se un bambino che è soggetto allergico potrebbe essere anche asmatico.

Chiaramente dei genitori che si rivolgono a un ambulatorio del genere o anche a uno studio di un pediatra, che lo fa devono sapere che l'allergia può interessare varie parti l'organismo e quindi o bronchi o polmoni, ed è importante fare delle diagnosi precise per arrivare ad una soluzione precoce di un'eventuale malattia allergica

Infatti in questi casi In genere i pediatri spiegano che una diagnosi precoce è fondamentale, per trovare una terapia precisa intanto per gestire i sintomi così che il bambino o la bambina in questione possa fare una vita normale e parliamo di scuola di sport

Poi parliamo di questi testi e comunque sono effettuabili già dai primi mesi di vita è ed ecco perché si può arrivare ad una diagnosi precoce e la loro esecuzione, questa è una cosa molto importante non è per niente dolorosa e richiede solo qualche minuto e quindi i genitori da questo punto di vista possono tranquillizzare i loro bambini

Avere un pediatra di riferimento è fondamentale per ogni famiglia

Praticamente questa spiegazione che abbiamo dato dei vari test,delle varie allergie ci fanno venire in mente quello che abbiamo scritto nel titolo, e che riguarda il fatto che comunque ogni famiglia, per poter stare tranquilla con i suoi figli deve avere un pediatra che è una figura di riferimento di supporto, e che è in grado di dare tutti i consigli del caso

Non dobbiamo vedere assolutamente la figura del pediatra come una sorta di burocrate, che firma solo dei certificati, ma dobbiamo trovare una persona che riesce a instaurare un buon rapporto con noi e con i nostri bambini o bambine, che devono sentirsi a casa quando vanno a trovare il loro pediatra o la loro pediatra

Parliamo di una figura professionale che sarà un punto di riferimento per i bambini almeno fino ai 6 anni e in certi casi anche fino ai 14, ed è anche quella classica persona che i bambini poi si ricorderanno tutta la vita perché diciamo che sarà stato uno tra gli adulti che avranno visto più volte

E per questo è fondamentale trovare non solo uno specialista molto bravo è quello che sembra scontato, ma anche una persona molto empatica che si sa rapportare con i bambini.