Smontanti in Vallese 162 blindati dell'Esercito svizzero

Dopo mezzo secolo di onorato servizio l'esercito svizzero manda in pensione 162 blindati M109, una sorta di carrarmato leggero con spiccate doti di mobilità. E lo smontaggio avverrà a Collombey-Muraz, paese di circa 8 mila abitanti in Canton Vallese. Nei giorni scorsi qui è stato smontato l'ultimo obice cingolato prodotto in Svizzera su licenza statunitense. La demolizione ha consentito di recuperare il 93% dei materiali, circa 4.200 tonnellate (alluminio, acciaio, rame, bronzo e ferro leggero) che sono stati rivenduti sul mercato secondario delle materie prime, coprendo così i costi di smontaggio.

Scrive Swissinfo: ''Fonti militari hanno precisato che questi semoventi d'artiglieria, acquistati da Berna nel corso degli anni '70, non saranno sostituiti integralmente. Le nuove esigenze strategiche delle forte terrestri richiedono infatti il potenziale impiego di veicoli più flessibili, dinamici e precisi per poter operare in modo efficace nelle zone urbane''.