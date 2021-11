Studio all'estero, bando Itaca Inps: Intercultura riapre le iscrizioni fino al 30 novembre

gli studenti che richiedono una borsa di studio sostenuta da: “ A scuola in Europa” (clicca qui per info), Fondazione Taormina Arte Sicilia (clicca qui per info), Gruppo Edison (clicca qui per info), Timac Agro Italia per gli Istituti Agrar i (clicca qui per info)

Intercultura offre l’opportunità di vivere e studiare in 60 destinazioni di tutti e 5 i continenti, dal Nord America all’Europa, fino all’Asia, l'America Latina e anche l’Africa. 5.000 volontari dell’Associazione seguono passo passo l’esperienza dei ragazzi e delle loro famiglie, aiutandoli a prepararsi all’esperienza e assistendoli durante il soggiorno all’estero e al rientro in Italia.

Considerando le partenze già avvenute nel corso dell’estate e quelle in programma a gennaio per i programmi semestrali, Intercultura stima che in totale saranno 1.300 gli studenti partiti in questo anno scolastico . Numerose le mete in Europa e Nord America, ma anche Africa e America latina: Austria, Belgio, Canada, Colombia, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Norvegia, Olanda, Paraguay, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Dominicana, Rep. Slovacca, Serbia, Spagna, Sudafrica Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay, USA.

Settanta studenti sono partiti dal Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria; di cui tre di Asti, suddivisi tra Canada e Costarica; e due aspettano la partenza invernale.

Determinante, per la partenza di questi ragazzi, è stata la conferma, nonostante il difficile momento economico, dell’ampio programma di borse di studio che Intercultura realizza anche grazie alla collaborazione di numerose aziende, fondazioni ed enti: più di 2 studenti su 3 hanno beneficiato di una borsa di studio totale o parziale, comprese quelle del Programma Itaca di INPS.

Tra chi è all’estero in questo momento, Marco e Viola, nel Canada anglofono – rispettivamente per un anno e tre mesi; e Alessandro, in Costarica. Aspettano la partenza per il secondo semestre, da febbraio, Alice e Marta, con destinazione Argentina e Giappone.

I RISULTATI DEI PROGRAMMI INTERCULTURA

Secondo un’indagine Ipsos su un campione di 886 partecipanti partiti tra il 1977 e il 2012: l’84% di chi partecipa a un programma di Intercultura si laurea vs la media italiana tra ex liceali pari al 56%; il 32% ottiene il massimo alla laurea rispetto al 24% della media nazionale; l'89% conosce mediamente due lingue straniere, rispetto alla media italiana del 24%; l'84% dichiara di non avere avuto difficoltà a trovare/cambiare lavoro; il 69% si dichiara complessivamente molto felice, rispetto alla media degli italiani del 47%; il 48% ha svolto attività di volontariato (media degli italiani del 13%).