Il Vogogna prova a far punti anche col Bellinzago

Giornata non facile in Promozione per Vogogna redice dalla vittoria contro la Juventus Domo. La formazione bianco verde riceva il Bulè Bellinzago, che quest’anno sta navigando nei piani alti di classifica. Castelnuovo però si coccola i suoi ragazzi dopo il successo di domenica, cercando ora di strappare punti al Bellinzago. Il Vogogna (3 punti) ha cancellato lo 0 dal tabellino delle vittorie e sull’onda dell’entusiasmo porrebbe anche rendere la vita dura ai novaresi.

Viaggia in Valsesia il Piedimulera che proprio sette giorni fa è stato sconfitto dal Bulè Bellinzago. I gialloblu sono ospiti del Valduggia, formazione che annaspa al penultimo posto con soli 7 punti. Un successo del Piedimulera (16 punti) potrebbe far bene anche al Vogogna che sta cercando di guadagnare terreno per togliersi dal fondo.

La Juventus Domo riceve al ‘Curotti’ il Vigliano. Solo 3 punti separano i granata (13) dagli ospiti (16) che hanno sin qui raccolto 5 vittorie, 5 sconfitte e un solo pari. Una partita che i granata devono vincere.