L’eurodeputato Panza in visita ai cantieri ossolani

Sopralluogo sulle strade ossolane dell’europarlamentare Alessandro Panza, che, accompagnato dai tecnici di Anas, ha voluto visitare personalmente i principali cantieri aperti per vedere di persona problematiche e tempi.

“Se per alcuni cantieri in corso i tempi sono abbastanza certi per altri si prospettano termini più lunghi, dovuti principalmente all'incombere della stagione invernale – commenta l’eurodeputato della Lega. - Ho chiesto comunque ad Anas di tenermi aggiornato e di interfacciarsi costantemente con gli amministratori locali, affinché tutti gli interventi e le relative tempistiche vengano condivise con i territori. Inoltre ho ribadito l'importanza di limitare i disagi, per l'incombenza delle festività stagionali e dei mercatini di Natale, e di porre sempre la massima attenzione soprattutto sulla parte finale della 337 per quanto riguarda il transito dei frontalieri, cercando di operare arrecando il minor disagio possibile”.

“Ovviamente all’orizzonte ci sono ancora tante opere fondamentali da realizzare che sono ancora in fase autorizzativa, ma sulle quali faremo in modo di mantenere alta l’attenzione” conclude Panza.