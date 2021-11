A Domo la nuova sede logistica per Protezione Civile degli Alpini, Aib e Soccorso Alpino

Sabato prossimo 4 dicembre si terrà la presentazione del Centro Operativo Comunale di Domodossola. La struttura che si trova in Regione Nosere, è stata recentemente organizzata per riunire in un’unica sede il nucleo operativo ed il magazzino logistico delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile presenti ed attive sul territorio: Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Corpo Volontari AIB e Associazione Nazionale Alpini Sezione di Domodossola – Protezione Civile.

L’appuntamento è fissato per le ore 16 presso il Centro Operativo Comunale in Regione Nosere n. 39.