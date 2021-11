L’Istituto Marconi-Galletti-Einaudi partecipa a #Ioleggoperché

Anche quest'anno l'Iis Marconi-Galletti-Einaudi di Domodossola ha aderito all' iniziativa nazionale #Ioleggoperché e lo ha fatto partendo proprio dal territorio ossolano.

Gli alunni dell'Istituto, infatti, hanno, incontrato tre autori locali: Stefano Scacchetti, con il suo ‘Ribelli. Il romanzo dalla scintilla di Villadossola alla Repubblica dell’Ossola’, Alessandro Chiello, autore di ‘Damua e altri racconti Ossolani’ e Michela Mosoni autrice de ‘La cappella dei Giovi’.

Inoltre presso l'Aula Magna dell'Istituto gli studenti hanno potuto assistere alla proiezione del cortometraggio ‘Damua, la solitudine ai tempi del coronavirus’ e confrontarsi con il regista Marzio Bartolucci e il direttore alla fotografia Alberto Lepri su una tematica molto attuale quale la solitudine al tempo della pandemia.

Qual è stato il loro primo approccio alla scrittura? Quali sono gli autori da cui traggono ispirazione? I modelli di riferimento? Quali nuovi progetti hanno in mente? Sono alcune delle domande poste agli ospiti dagli studenti. Le chiacchierate sono state un’occasione in più per avvicinare i ragazzi al mondo della lettura e, perché no, magari anche a quello della scrittura.