Si terrà nella sala consiliare del municipio di Villadossola l’annuale assemblea del Cai di Villa. L’assemblea è in programma venerdì 3 Dicembre, alle ore 18. Sarà analizzato l’andamento dei soci nel corso del biennio 2020-2021 e previste le quote associative per il 2022. All’ordine del giorno il bilancio consuntivo e quello preventivo, nonché le attività che saranno programmate nel 2022. Sarà fatta una analisi del rifugio Andolla e saranno premiati i soci con 25 e 50 anni di iscrizione.