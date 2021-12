I migliori giochi online a tema “Festività Natalizie”

L’avvento delle festività natalizie è alle porte: se sei alla ricerca di idee originali e divertenti per calarti nell’atmosfera delle Feste, sei nel posto giusto! Che tu faccia parte della lista dei buoni o che sia finito in quella dei cattivi, prenditi un attimo di relax e goditi i colori, i suoni, e tutti i simboli del Natale con i giochi della nostra lista.

Ecco la nostra top5 dei giochi a tema Feste.

Cookie Crush: Christmas Edition

Come nel fortunato franchise Candy Crush e in altri popolari giochi, in ogni livello di “Cookie Crush: Christmas Edition” dovrai abbinare tre o più simboli - coloratissimi biscotti natalizi, torte e altri dolcetti - per rimuoverli dal tabellone e accumulare punti.

In questa divertente slot a tema natalizio disponibile su Sisal.it puoi viaggiare al fianco di Babbo Natale in persona mentre consegna i regali ai bimbi di una pittoresca cittadina. Sullo sfondo del gioco troverai un caldo caminetto in un bel soggiorno decorato con fantastici addobbi natalizi. Per aumentare le probabilità di formare combinazioni vincenti cerca i pacchetti regalo sui 5 rulli della slot, seguendo Babbo Natale sulla mappa, inoltre, troverai tante tipologie di Free Spin per accedere a ricche vincite.

Mario Kart: Winter Tour

In questo gioco disponibile per Android e iOS dovrai mettere le catene ai tuoi pneumatici e gareggiare sulle piste innevate per accumulare punti e sconfiggere tutti i personaggi del mondo di Super Mario. Proprio come i classici giochi del franchise Mario Kart, questa edizione natalizia ti regalerà ore e ore di divertimento a battito accelerato.

Tombolaccia

Questa variante del gioco del Bingo, che puoi trovare sul portale di gioco di Sisal, riprende le meccaniche del classico gioco della Tombola, trasformandolo in un avvincente online game. Disponibile in versione desktop, smartphone e tablet, la Tombolaccia mette a disposizione una sala a 90 palline e varie tipologie di montepremi: ad Ambo, Terno, Quaterna, Cinquina e Tombola sono associati ricchi jackpot e nel gioco ritroverai le classiche cartelle della tombola, che verranno marcate automaticamente all’estrazione dei vari numeri.

Christmas Tree Light Up!

"Christmas Tree Light Up!" è un rompicapo online natalizio. I giocatori devono concentrarsi per riuscire a spostare strategicamente le tessere del tabellone: solo collegando tutti i fili e le lampadine, l'albero di Natale si illuminerà.

Insomma, il periodo più magico dell’anno è tornato e siamo sicuri che la nostra lista di giochi a tema Feste riuscirà a farti sentire il calore dell’atmosfera natalizia. Che la partita abbia inizio, buon divertimento!