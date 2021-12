Dl Fisco, risorse Comuni di frontiera: soddisfazione dei parlamentari del Vco della Lega

"Molto bene l'approvazione dell'emendamento al decreto fiscale che garantisce ai Comuni di frontiera la possibilità di spendere risorse economiche per il perdurare della pandemia – dichiara l’europarlamentare ossolano Alessandro Panza, responsabile delle politiche per le aree montane della Lega”.

“Una buona notizia per gli enti locali delle nostre zone, che avranno così la possibilità di utilizzare le somme dovute per gli anni 2020 e 2021 in parte corrente fino al 50% di quanto attribuito, come ha spiegato il leghista Candiani. Una battaglia vinta con la Lega, che non ha guardato alle contrapposizioni politiche, ma ha fatto asse con il Pd per portare a casa la partita, agendo nell'interesse dei territori di confine con la Svizzera, senza preconcetti di parte.

Quando c'e' da lavorare per la nostra gente non può esistete partigianeria politica di sorta; e noi per primi siamo ben disponibili a collaborare con chiunque condivida questo spirito, se ciò porta a risultati concreti per i cittadini – prosegue l’europarlamentare vigezzino -.L'auspicio è che anche le altre forze politiche prendano esempio da questa nostra volontà, ponendo l'attenzione necessaria su quei temi importanti per i territori confinanti con la Svizzera e soprattutto quando si parla di risorse e di interventi a sostegno del reddito dei lavoratori transfrontalieri" conclude Panza.

“Più soldi ai Comuni di frontiera per la spesa corrente: bene l’emendamento, che è passato grazie anche al nostro contributo”. Dichiara con soddisfazione il senatore della Lega Salvini Enrico Montani, commentando l’emendamento approvato l’altra notte in Commissione Finanze, a Palazzo Madama, che di fatto aumenta del 20% le risorse che i Comuni di frontiera potranno utilizzare grazie ai ristorni dei lavoratori frontalieri. “L’emendamento presentato dal Pd – dice Montani – è stato appoggiato anche dalla Lega: siccome riguardava da vicino il Vco, io stesso l’ho sottoscritto come capogruppo del mio partito in Commissione Finanze. Abbiamo raccolto tutti insieme un appello giunto dal territorio, che era quello di aiutare le famiglie messe in difficoltà dalla pandemia, e mi sembra ora corretto – conclude Montani – far sapere che tutti abbiamo poi votato a favore”.