Volley: Studio Immobiliare VCO Domo è solo al comando

Lo Studio Immobiliare VCO Domo gioca una gara quasi perfetta e vince nettamente 3 a 0 (25-19, 25-22, 25-22) lo scontro diretto casalingo contro il Volley Montanaro, portandosi così alla testa della classifica.

Domenica 28 novembre, al Palaraccagni, davanti ad uno strepitoso pubblico (tutto esaurito ai limiti della capienza massima consentita), si è giocatala la gara tra i primi in classifica, ancora imbattuti, i torinesi del Volley Montanaro e i secondi, i domesi dello Studio Immobiliare VCO.

Domo arrivava al match dopo il week end di pausa e con alcuni atleti non al top della condizione, ma dopo aver preparato nei dettagli la gara, studiando gli schemi tattici degli avversari. La partita è andata proprio come Domo aveva previsto e si è incanalata fin da subito nel verso giusto. Gli ossolani sono infatti riusciti ad imbrigliare nel proprio gioco i torinesi e li hanno costretti a forzare al massimo in attacco e al servizio. Le contromisure del Montanaro però non sono bastate per uscire dai momenti di difficoltà e Domo, tranne per pochi momenti, ha sempre avuto in controllo il match.

Coach De Vito parte nel primo set con la diagonale Boschi-Pedaci, centrali Traversi e Brusa Restelletti, schiacciatori De Grandis e Piroia, libero Turci. Lo Studio Immobiliare VCO Domo inizia subito avanti e, nonostante un numero eccessivo di errori dal servizio, rimane a condurre fino al 25 a 19 finale. Buono il doppio-cambio Boschi-Savoia, Pedaci-Pennati che ha permesso alla squadra di mantenere i 3 attaccanti in prima linea nel momento decisivo.

Anche nel secondo set i padroni di casa partono bene e iniziano subito a condurre fino al 12 ad 8. Un ottimo turno al servizio dello schiacciatore Promo però consente agli ospiti di rientrare in gara. Domo ha un attimo di sbandamento ed inizia ad essere meno incisivo in attacco. Montanaro ne approfitta e si porta addirittura sul 16 – 20. Ma di nuovo la forza di volontà dei domesi, sommata a tanta voglia di “combattere” su ogni pallone, regalano al pubblico una rimonta mozzafiato fino al 25 a 22 finale.

Il terzo set è nuovamente una battaglia punto su punto. Lo Studio Immobiliare VCO non riesce a staccarsi dagli ospiti e il parziale procede al singhiozzo. È nuovamente il doppio cambio (Savoia-Boschi e Pennati-Pedaci) a regalare il break decisivo da 15 pari al 18 a 15 con due ace del neoentrato Savoia. Domo chiude anche l’ultima frazione di gioco 25 a 22 e fa partire la festa sugli spalti.

Ora non bisognerà abbassare la concentrazione per i due match che chiuderanno il girone di andata prima delle festività natalizie, per poter arrivare al giro di boa davanti a tutti.

Domenica prossima 5 Dicembre si giocherà nuovamente tra le mura amiche del Palaraccagni alle ore 17.30; avvversario di turno la Scuola di Pallavolo Biellese, fanalino di coda del girone.