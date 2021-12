Al via i festeggiamenti dei 400 anni della Milizia e della Beata Vergine Maria

Mercoledì 8 dicembre si apriranno i solenni festeggiamenti per i 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio e della Beata Vergine Maria.

La storia narra che: “Dal 1622 si contano gli anni della Milizia, che per volontà del popolo e generosità inesauribile di devoti benefattori andò sempre progredendo.

Il volere popolare ebbe la sua solenne manifestazione nel 1629, quando i capi famiglia, trepidanti per la peste che serpeggiava nelle valli vicine, si misero sotto la speciale protezione della Beata Vergine della Neve dichiarando festa di voto il 5 agosto, obbligandosi a osservarla come festa di precetto in avvenire per sempre”.

Mercoledì 8 dicembre 2021, festa dell'Immacolata Concezione, avranno inizio i solenni festeggiamenti che proseguiranno per l'intero prossimo anno per concludersi l'8 dicembre del 2022.

Prenderanno il via una serie di eventi religiosi, culturali e conviviali per celebrare degnamente questo evento molto sentito e partecipato, storico per tutta l'Ossola, che unisce fede, storia, cultura e tradizione.

Il programma prevede:

ore 15.00 - Cerimonia di apertura ufficiale dell'Anno dei Festeggiamenti della Milizia Tradizionale di Bannio. Apertura del portone della Chiesa di San Bartolomeo alla presenza di una rappresentanza della Milizia Tradizionale. A seguire, celebrazione della Santa Messa.

ore 16.30 - Banchetti conviviali con distribuzione di bevande calde, cioccolata, tè caldo, vin brûlé, dolci, panettone e torte.

ore 17.30 - Accensione del grande Albero di Natale.

L'apertura del portone della Chiesa di San Bartolomeo alla presenza di una rappresentanza della Milizia Tradizionale riveste una significativa valenza storico tradizionale.