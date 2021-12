La Cestistica in cerca di rivincita a casa del Borgoticino

La Cestistica vuole continuare la sua striscia positiva. Questa sera alle 21 i granata saranno di scena sul parquet di Borgoticino, contro cui all’andata la squadra di Marchi, fortemente rimaneggiata, subì una brutta sconfitta che ancora fa male.

“Vogliamo cancellare il ricordo di quella partita e l’unico modo per farlo- sottolinea il ds Tomaso Ripamonti- è ottenere una vittoria che sarebbe la terza consecutiva e che ci farebbe iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Siamo in crescita e devo fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo nelle ultime settimane, nonostante in mille problemi che abbiamo avuto. Io sono convinto del valore della squadra e dico senza presunzione che, al completo, non dobbiamo avere paura di nessuno. I play off sono un obiettivo alla portata e faremo di tutto per raggiungerli” le parole di Ripamonti alla vigilia del match di domani.

Nei giorni scorsi intanto Paolo Bellia, infortunatosi proprio nella partita del PalaRaccagni, è stato operato ai legamenti del ginocchio.