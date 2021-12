Preioni (Lega) replica al Pd del Vco: “Sui fondi del Pnrr evidenzia l’arte di denigrare facendo finta di non farlo”

“Sui fondi del Pnrr i democratici evidenziano l’arte di denigrare facendo finta di non farlo. Si rivolgono a chi ascolta o legge come se parlassero a degli sprovveduti, cittadini inconsapevoli che non aspettano altro. Francamente non facile capire la presa di posizione del Pd del Vco, che sembra volersi attribuire in toto la paternità dei fondi stanziati al territorio nell’ambito delle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Evidentemente i democratici mal sopportano che al raggiungimento degli obiettivi abbiano concorso, al pari loro se non di più, anche altre forze politiche, in primis proprio quella Lega che criticano in maniera pretestuosa e imbarazzante”.

Lo dichiara il presidente del gruppo Lega Salvini Alberto Preioni, rispondendo a una nota del Pd che viene bollata come una “miscela di faziosità, pregiudizio, e anche di vere e proprie falsità”.

“Tralasciando di commentare l’italiano d’antan (notevole, per esempio, quel 'nella persona dell’on.' che non si leggeva da svariate decine di anni) e i refusi contenuti nel comunicato senza firma - dice Preioni - vale invece la pena soffermarsi sui contenuti, ricordando al Pd provinciale che l’amministrazione regionale ha svolto nelle scorse settimane un importante e meticoloso lavoro di censimento tra tutte le comunità locali, che ha portato all’individuazione dei progetti finanziabili dal Pnrr. Ma non solo. Ancor più incredibile è che i democratici di Verbania e zona facciano finta di non sapere di essere maggioranza nel governo Draghi proprio insieme alla Lega”.

“Non ci interessa, come fa il Pd, rivendicare la paternità di questo o di quel finanziamento - sottolinea Preioni - ma dare risposte concrete alle famiglie che hanno subito e stanno subendo i danni economici e sociali causati dalla pandemia. Il Pnrr rappresenta, infatti, un’enorme opportunità per tutti su cui siamo al lavoro ogni giorno. Grazie a questo botta e risposta i cittadini, i lettori e gli elettori del Vco - conclude il presidente del gruppo Lega Salvini Piemonte - avranno modo ancora una volta di giudicare chi sta dalla loro parte e chi no, ergendosi a giudice e ‘pontificatore’”.