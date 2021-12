Le previsioni meteo per il fine settimana

Farà freddo nel weekend. "La successione di due fredde perturbazioni polari sullo scenario europeo - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - continua a mantenere per oggi e per i prossimi giorni temperature rigide, ventilazione ssteonuta in montagna e tempo sostanzialmente stabile sul Piemonte, a parte temporanei annuvolamenti prevalentemente tra stasera e domattina".

SABATO 4 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso per velature spesse al mattino, con nubi più compatte sui settori montani; nel corso del pomeriggio progressiva attenuazione della copertura che rimane comunque più persistente sulle zone alpine. Precipitazioni: deboli nevicate su zone alpine, con valori localmente moderati al mattino. Quota neve sugli 800 m, con qualche fiocco fino a 300-400 m possibile al mattino sul Verbano. Zero termico: in aumento a sud sui 2000 m e stazionario sui 1200 m altrove. Venti: forti da ovest sulle Alpi e moderati da sudovest sull'Appennino; deboli di direzione variabile in pianura, con locali condizioni di foehn nelle vallate occidentali.

DOMENICA 5 DICEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo generalmente poco nuvoloso con transito di velature. Locali addensamenti più consistenti sui rilievi nordoccidentali e settentrionali. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in forte calo fino a 1100 m. Venti: moderati nordoccidentali in montagna, deboli variabili in pianura. Locali condizioni di foehn nelle vallate nordoccidentali al mattino.