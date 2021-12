Visite ai Presepi sull’acqua con le guide delle Aree Protette dell’Ossola

Dal 4 dicembre fino al 9 gennaio tornano a Crodo i Presepi sull’Acqua. Grazie alle guide dei Parchi è possibile partecipare alle escursioni in accompagnamento, un’occasione unica per conoscere a fondo il territorio e la tradizionale iniziativa.

I tour con le guide dei parchi sono per l’intera giornata oppure per mezza giornata.

Il tour guidato del mattino prevede la visita ai Presepi sull’acqua nelle frazioni alte di Crodo (Cravegna, Mozzio, Viceno, e Foppiano). L’orario di partenza della visita guidata è alle ore 9:30, il rientro previsto per le ore 13:00.

Il tour guidato del pomeriggio prevede la visita ai Presepi sull’acqua di Crodo, Verampio e Maglioggio. L’orario di partenza della visita guidata è alle ore 14:00, il rientro previsto per le ore 17:30.

Per l’escursione di mezza giornata (sia al mattino che al pomeriggio) il costo a persona è di € 10 + € 2 per il minibus. Per l’escursione dell’intera giornata (cioè un’escursione al mattino e una al pomeriggio) il costo a persona è di € 15,00 + € 2 per il minibus. Bimbi fino a 3 anni gratis. Per i bambini dai 3 ai 12 anni il costo è di € 7 per la mezza giornata e di € 10 per la giornata intera.

La prenotazione del tour guidato con minibus e accompagnamento da parte di una Guida dei Parchi dell’Ossola è obbligatoria e deve avvenire entro 48 ore dalla data prescelta per la visita.

Per i gruppi organizzati è possibile prenotare una visita guidata con una delle Guide dei Parchi dell’Ossola. Per maggiori informazioni contattare l’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Ossola al numero +39 0324 72572.