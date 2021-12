Ubriaco aggredisce due Carabinieri, arrestato in Vigezzo un pregiudicato 64enne

I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Maggiore hanno arrestato T.C. resosi colpevole di aver opposto resistenza ai militari che cercavano di ricondurlo alla ragione ed alla calma, per impedirgli di provocare ulteriori danni a cose ed eventualmente agli altri abitanti degli appartamenti della palazzina e di aver successivamente minacciato gli stessi operanti di procurargli un danno ingiusto.

Il fatto è avvenuto nella nottata tra sabato e domenica scorsi, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Domodossola è stata allertata di forti schiamazzi e rumori molesti provenienti da un appartamento in un comune della Valle Vigezzo. Immediatamente intervenuti sul posto per verificare le cause di tale situazione, i Militi si sono trovati di fronte ad un noto pluripregiudicato locale, che in totale stato di alterazione psichica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche li ha aggrediti fisicamente, inveendo contro di loro, minacciandoli ripetutamente.

Il soggetto 64enne, prontamente bloccato, è stato prima accompagnato presso la caserma di Domodossola per poi essere successivamente tradotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, presso la casa circondariale di Verbania, con l’accusa di resistenza a Pubblico Ufficiale e minaccia aggravata.