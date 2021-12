Design d'arredo e 'Sfumature’, il legno protagonista della mostra dell'architetto Monte

Sedie, panche sgabelli d'artista in legno e fotografie è l'insieme che viene offerto ai visitatori in 'Sfumature’ la mostra ospitata nelle sale dell’Artoteca Di-Se “Il Refettorio” a Domodossola, inaugurata il 3 dicembre e aperta al pubblico fino al 9 gennaio.

In mostra gli elementi di arredo creati dall'architetto Riccardo Monte di Ornavasso, corredati dalle fotografie che ritraggono l'artista mentre realizza le opere. Le foto sono della fotografa inglese Katie May. Il titolo 'Sfumature' è riferito alle sfumature del legno esaltate dalla tecnica della carbonizzazione.

L'architetto Riccardo Monte, dopo anni di lavoro e studio all’estero, si è trasferito a Ornavasso. La sua idea di design lo porta a creare oggetti elementari ricavati direttamente dall’uso della materia nella sua purezza. Katie May invece è nata e cresciuta nel Somerset inglese, è fotografa. Da anni segue il lavoro di Monte, ne osserva e cattura il processo creativo e di trasformazione del legno.

«In mostra ci sono elementi di arredo in legno massello senza trattamenti né vernici se non il fuoco. Alcuni pezzi – dice Monte - sono lasciati addirittura grezzi. La tecnica della carbonizzazione, antichissima, l' ho appresa dai contadini del paese. I pali delle vigne ad esempio vengono carbonizzati affinché il legno sia più forte e duraturo, ma anche per prevenire i danni causati dagli insetti».

In mostra anche quaranta taglieri messi in vendita: il ricavato andrà al centro aiuti per l'Etiopia di Verbania. Le opere sono eseguite in tanti tipi di legno diverso: larice, rovere, cipresso, cedro. Il materiale viene recuperato nelle segherie o da boscaioli. « Vogliamo affrontare le cose sia nella vita che nel lavoro -ha detto Monte- con un approccio semplice, diretto in questo caso il legno è il protagonista della scena». Le opere esposte nascono da un processo che intende enfatizzare la bellezza del legno in tutti i suoi aspetti, la materia è lasciata intatta, l’intervento umano si minimizza.

All'inaugurazione era presente l'assessore alla cultura Daniele Folino, che ha voluto sottolineare la vivacità culturale della città, venerdì sono state infatti inaugurate a Domodossola ben tre mostre.

'Sfumature' nasce all’interno del progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Se – DiSegnare il territorio”, tre anni all’insegna del disegno e dell’arte a cura di Associazione Musei d’Ossola, Museumzentrum La Caverna di Naters e Associazione Asilo Bianco.

«Abbiamo cambiato il tema non si tratta di un esposizione di grafica o disegni. Ma rientra perfettamente nel progetto disegnare -ha detto il presidente dell'Amo Paolo Lampugnani-perché disegnare vuol dire conoscere il territorio e Riccardo vive sul territorio trae dal territorio la sua ispirazione per i lavori di carattere sia artistico che professionale quindi è un altro modo di conoscere il territorio».

Sabato 18 e mercoledì 29 dicembre, alle ore 16, dimostrazione dal vivo del processo di carbonizzazione del legno con l’artista.

L'ingresso è libero: Venerdì 15-18, Sabato e domenica 10-12 e 15-18, Mercoledì 8 dicembre 10-12 e 15-18. Dal 21 al 30 dicembre tutti i giorni 15-18. Chiuso il 25-26-27-31 dicembre e 1 gennaio.