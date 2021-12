Premosello: la minoranza presenta interrogazione sulla questione Casa di Riposo

Il gruppo di minoranza, in data odierna, ha depositato in Comune una interrogazione con richiesta di risposta scritta inerente alcune questioni riguardanti la Riss tra le quali l’affidamento in concessione della Riss di Premosello-Chiovenda.

I consiglieri di minoranza, all’interno della stessa, hanno fatto un ulteriore appello al Sindaco per definire congiuntamente alcune situazioni.

Il Sindaco, in questi mesi, ha ripetuto il mantra della collaborazione e del confronto.

Dispiace che le sue parole, di distensione e di apertura verso la minoranza, siano state smentite dai fatti.

Ricordiamo, infatti, che l’incontro, sollecitato dal gruppo di minoranza con nota del 11/10/2021 per affrontare alcune questioni riguardanti la Riss e richiesto per intraprendere una collaborazione sulle questioni essenziali, non sia mai stato fissato dal Sindaco!

Il Sindaco, in maniera irrispettosa, non si è neppure degnato di rispondere facendo ,di fatto, un grave sgarbo istituzionale verso la minoranza.

Noi consiglieri di minoranza ne prendiamo atto e malgrado questo, come indicato nell’intervento del nostro capogruppo nel primo consiglio comunale, la nostra attività amministrativa è e sarà sempre improntata al pragmatismo nell’interesse preminente del nostro Comune e, dunque, della nostra gente!

Riteniamo, pertanto, prima di tutto un nostro dovere ed anche un nostro diritto, presentare le interrogazioni che abbiamo depositato sino ad ora e soprattutto quella attuale inerente la questione affidamento in concessione della Riss

Prendiamo atto della insofferenza della maggioranza verso il nostro modo di agire volto al confronto e alla collaborazione : ce ne faremo una ragione! I sottoscritti ritengono che il Sindaco e la maggioranza debbano abbandonare la patetica retorica della collaborazione e del confronto e aprire, concretamente, una fase di interlocuzione con la minoranza quantomeno sulle questioni importanti e, in linea di massima, condivise.

Il capogruppo di minoranza