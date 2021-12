Violenze in Lombardia, nessuna aggressione sui treni nel VCO

La doppia violenza sessuale a Venegono Inferiore e Vedano Olona ha riportato l’attenzione sulla situazione della circolazione ferroviaria sulla Milano-Domodossola. I gravi episodi avvenuti nel Varesotto, con due uomini sono arrestati per violenza sessuale, hanno rilanciato la preoccupazione per chi viaggia quotidianamente sui treni per Novara e Milano.

Tratte che in buona parte sono di competenza della Polizia Ferroviaria di Domodossola.

"Episodi gravi così qui non se ne sono verificati - affermano alla Polizia Ferroviaria di Domodossola - .Ci sono problemi creati da ragazzini che arrivano in treno dal Cusio e dal Verbano per andare a divertirsi al Trocadero''

Gli agenti fanno controlli da Domodossola a Stresa-Belgirate e sulla Domo-Novara sino nel capoluogo novarese".

"I guai sono semmai di coloro che a volte salgono senza biglietto – aggiungono alla Polfer -. Invece in questi giorni sono state sanzionate 5 persone trovare prive di green pass".