Svetla Vassileva in concerto a Villadossola

Nuovo appuntamento per la stagione culturale della Fondazione Paola Angela Ruminelli e Associazione Culturale Mario Ruminelli. Vissi d’Arte… Recital di belcantocon Svetla Vassileva e con l'Orchestra Carlo Coccia si terrà alle 20.30 al Teatro La Fabbrica di Villadossola.

In programma ci saranno musiche e brani del repertorio operistico di Rossini, Puccini, Dvořák, Mascagni, Giordano e Cilea.L'ingresso (con Super Green Pass) sarà, come per tutti gli eventi organizzati dall'Associazione Ruminelli, gratuito fino ad esaurimento posti disponibili (sulla base delle normative COVID19 vigenti al momento dell’evento).

Svetla Vassileva, protagonista in alcuni fra i più grandi teatri del mondo, si esibirà in arie tratte da Bohème, Madama Butterfly e Tosca di Giacomo Puccini, Rusalka di Antonín Leopold Dvořák, Andrea Chénier di Umberto Giordano e Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea.L'Orchestra Carlo Coccia eseguirà invece l'Ouverture de L’italiana in Algeri di Gioacchino Rossini e gli Intermezzi da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e da Manon Lescaut di Puccini.